Путин отказался прекращать войну

Россия прекратит боевые действия в Украине только в том случае, если украинская армия покинет «занимаемые территории». Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек заявил Путин.



«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — сказал Путин.



Россия хочет договориться с Украиной, но «юридически это сейчас невозможно», продолжил Путин. По его словам, только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.



Отметим, заявление Путина прозвучало на фоне так называемого мирного плана, который продвигают США.





