Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Путин отказался прекращать войну


27.11.2025   18:52


Россия прекратит боевые действия в Украине только в том случае, если украинская армия покинет «занимаемые территории». Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек заявил Путин.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — сказал Путин.

Россия хочет договориться с Украиной, но «юридически это сейчас невозможно», продолжил Путин. По его словам, только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.

Отметим, заявление Путина прозвучало на фоне так называемого мирного плана, который продвигают США.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна