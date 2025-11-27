|
|
|
Путин отказался прекращать войну
27.11.2025 18:52
Россия прекратит боевые действия в Украине только в том случае, если украинская армия покинет «занимаемые территории». Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек заявил Путин.
«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — сказал Путин.
Россия хочет договориться с Украиной, но «юридически это сейчас невозможно», продолжил Путин. По его словам, только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.
Отметим, заявление Путина прозвучало на фоне так называемого мирного плана, который продвигают США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна