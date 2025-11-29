Зурабишвили: Мы отвергаем любые нападения на государственные институты

29.11.2025 18:55





Я призываю всех не поддаваться на провокации и продолжать мирные протесты, — написала в социальной сети бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По её словам, подобные провокации направлены на прекращение протестов.



«Мы отвергаем любое насилие, нападения и попытки провокаций в отношении государственные институты. Подобные действия, свидетелями которых сегодня мы являемся весь день, ясно показывают, насколько режим обеспокоен нашим мирным протестом. Подобные провокации направлены на прекращение этого протеста и дискредитацию силы, которая сегодня точно выражает свободную волю граждан, что было ещё раз наглядно продемонстрировано вчера.



Я поддерживаю мирные протесты как проявление зрелости и ответственности нашего общества. Я призываю всех не поддаваться на провокации и продолжать мирные протесты, потому что только мирным путём мы можем до конца достичь нашей цели», — написала Зурабишвили.



Напомним, МВД сообщило, что сегодня утром на рассвете член коалиции «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





