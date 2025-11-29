|
|
|
Зурабишвили: Мы отвергаем любые нападения на государственные институты
29.11.2025 18:55
Я призываю всех не поддаваться на провокации и продолжать мирные протесты, — написала в социальной сети бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По её словам, подобные провокации направлены на прекращение протестов.
«Мы отвергаем любое насилие, нападения и попытки провокаций в отношении государственные институты. Подобные действия, свидетелями которых сегодня мы являемся весь день, ясно показывают, насколько режим обеспокоен нашим мирным протестом. Подобные провокации направлены на прекращение этого протеста и дискредитацию силы, которая сегодня точно выражает свободную волю граждан, что было ещё раз наглядно продемонстрировано вчера.
Я поддерживаю мирные протесты как проявление зрелости и ответственности нашего общества. Я призываю всех не поддаваться на провокации и продолжать мирные протесты, потому что только мирным путём мы можем до конца достичь нашей цели», — написала Зурабишвили.
Напомним, МВД сообщило, что сегодня утром на рассвете член коалиции «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна