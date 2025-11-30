Гедеван Попхадзе и активисты прекратили акцию голодовку у здания парламента Грузии

По просьбе архимандрита Дороте Курашвили, акция голодовки у здания парламента Грузии прекращена.



Голодовку прекратил и один из лидеров «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе, состояние здоровья которого в последнее время ухудшилось.



Как заявила в беседе с агентством "Интерпрессньюс" активистка Дареджан Цхвитария, решение о временной приостановке акции голодовки было принято по просьбе архимандрита Дороте Курашвили.



"Борьбу я не прекращала, голодовку я прекращаю временно, так как сегодня к нам пришел отец Дороте и сказал нам, что пришел от лица Господа, как христианский отец, и просит прекратить нас голодовку. Мне было очень сложно, я никогда в жизни не нарушала слова, но этом настолько уважаемый святой отец, что я согласилась. Борьба обязательно продолжится. Мы не намерены никуда уходить, мы по-прежнему будем ночевать в этих палатках, но будем двигаться, соберем людей, и акцию голодовку здесь продолжат как минимум 100 человек", - заявила Дареджан Цхвитария.





