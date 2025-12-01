Каладзе: Информация, распространяемая BBC, - обычная чушь

По его словам, против Грузии ведётся атака, и делают всё, чтобы распространять информацию, наполненную ложью.



«Это обычная чушь. Видно, как идёт атака на нашу страну — если можно учинить какую-либо мерзость, они на это способны, делают всё, чтобы распространять информацию, которая полностью состоит из лжи. Не знаю, стоит ли вообще давать серьёзный ответ на такого рода чушь», — отметил Каха Каладзе.



BBC



Партия «Грузинская мечта» сегодня распространила заявление, в котором говорится, что «Грузинская мечта» начинает правовой спор против BBC в международных судах.



«Мы используем все возможные юридические пути, чтобы так называемые СМИ, распространявшие ложь, понесли ответственность за распространение грязных и ложных обвинений», — говорится в заявлении «Грузинской мечты».

