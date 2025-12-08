|
АМЮГ: основательница Batumelebi в тюрьме может потерять зрение, необходимо реагирование
08.12.2025 15:09
НПО АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) заявляет, что угроза потери зрения основательницей Batumelebi Мзией Амаглобели требует надлежащего реагирования со стороны государства.
НПО обращается к министру юстиции Грузии с просьбой обеспечить немедлено:
перевод Амаглобели в полностью оборудованную клинику, такую как Национальный офтальмологический центр New hospitals или Кавказский медицинский центр;
провести высокотехнологичную диагностику обоих глаз;
на основании проведенных исследований выбрать полный план лечения для сохранения зрения.
А также организация требует, чтобы омбудсмен Грузии:
в кратчайший срок оценил и решил, имеет ли право Амаглобели на надлежащее медицинское обслуживание;
в случае необходимости воспользоваться результатами профильного медицинского обследования для подготовки.
По информации АМЮГ, несмотря на медицинские заключения, которые показывают, что во время пребывания в тюрьме во время Мзии Амаглобели зрение ухудшилось, пенитенциарное учреждение не приняло эффективные меры по надлежащему обследованию и планированию лечения, а также не были выявления причины ухудшения зрения.
