АМЮГ: основательница Batumelebi в тюрьме может потерять зрение, необходимо реагирование

НПО АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) заявляет, что угроза потери зрения основательницей Batumelebi Мзией Амаглобели требует надлежащего реагирования со стороны государства.



НПО обращается к министру юстиции Грузии с просьбой обеспечить немедлено:



перевод Амаглобели в полностью оборудованную клинику, такую как Национальный офтальмологический центр New hospitals или Кавказский медицинский центр;

провести высокотехнологичную диагностику обоих глаз;

на основании проведенных исследований выбрать полный план лечения для сохранения зрения.

А также организация требует, чтобы омбудсмен Грузии:



в кратчайший срок оценил и решил, имеет ли право Амаглобели на надлежащее медицинское обслуживание;

в случае необходимости воспользоваться результатами профильного медицинского обследования для подготовки.

По информации АМЮГ, несмотря на медицинские заключения, которые показывают, что во время пребывания в тюрьме во время Мзии Амаглобели зрение ухудшилось, пенитенциарное учреждение не приняло эффективные меры по надлежащему обследованию и планированию лечения, а также не были выявления причины ухудшения зрения.



Источник: SOVA

