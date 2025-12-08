В комитете парламента ГРузии слушают посла ОАЭ Ахмеда Аль-Нуайми

08.12.2025 15:13





В парламенте на заседании комитета по внешним связям слушают Чрезвычайного и Полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов Ахмеда Аль-Нуайми.



Ахмед Аль-Нуайми выступил в начале заседания, после чего с началом вопросов и ответов заседание было закрыто и проходит в закрытом формате.



С учетом повестки дня, темой встречи и беседы с арабским дипломатом стали отношения Грузии-ОАЭ и внешняя политика Объединенных Арабских Эмиратов.



Перед началом слушания с заявлением выступил председатель комитета Николоз Самхарадзе.



«В комитете у нас есть практика заслушивать послов дружественных и партнёрских стран, которая была введена ещё в парламенте предыдущего созыва. Я рад, что у нас есть возможность заслушать Чрезвычайного и Полномочного посла дружественной страны – Объединённых Арабских Эмиратов.



Ахмед Аль-Нуайми расскажет об отношениях между Грузией и Объединёнными Арабскими Эмиратами и об общей внешней политике Объединённых Арабских Эмиратов. Ахмед Аль-Нуайми имеет большой опыт дипломатической службы. До приезда в Грузию он семь лет занимал пост заместителя Постоянного представителя ОАЭ в ООН и международных организациях, аккредитованных в Вене.



Как вы знаете, в последнее время отношения между Грузией и Объединёнными Арабскими Эмиратами развиваются очень динамично. Состоялся ряд визитов высокого уровня. Мы обсудили это и решили, что было бы хорошо, если бы господин Ахмед Аль-Нуайми представил комитету по внешним связям своё видение развития двусторонних отношений и внешней политики в целом», – сказал Николоз Самхарадзе.





