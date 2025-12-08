Риски олигархии в Грузии: выводы ЕС и трактовка властей резко разошлись

Грузия подвержена риску олигархизации больше, чем Молдова, Украина и многие другие страны-кандидаты или члены ЕС, а также их соседи. Это следует из отчета Европейского исследовательского центра по борьбе с коррупцией и государственному строительству.



«Мы видим угрозу олигархии в Грузии. Хотя в стране и немного миллиардеров, всего на двух богатейших людей там приходится более 10% ВВП, причем один из них является главным спонсором ныне правящей партии», – говорится в документе.



По показателю неравенства Грузия занимает пятое место, уступая лишь Турции, России и «оффшорным» Кипру и Швейцарии. Исследователи подсчитали, что 1% самых богатых грузин контролирует треть всего национального богатства страны (недвижимость, акции, депозиты и т.д.).



Одновременно в отчете отмечается, что в Грузии за 2012-2022 годы доля национального богатства, контролируемого топ-1% населения, снизилась на 3,2 процентных пункта – это одно из самых значительных снижений среди всех оцениваемых стран.



В «Грузинской мечте» проигнорировали все негативные моменты доклада, преподнеся его, как признаниее собственных усилий по деолигархизации. «Грузия занимает третье место в тройке лидеров в Европе по улучшению деолигархизации после 2012 года, после Ирландии и Нидерландов», – говорится в пресс-релизе, распространенном сегодня партией.



Бидзина Иванишвили – богатейший человек Грузии и основателб «Грузинской мечты». За последний год его состояние значительно уменьшилось: по данным Forbes, оно составляет 2,7 млрд долларов (6,8 млрд по оценке Bloomberg в 2024 году). Не так давно в рейтинге Forbes он уступил позицию Михаилу Ломтадзе – уроженцу Грузии, управляющему крупным финтех-бизнесом в Казахстане.



