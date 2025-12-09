Лидер «Мечты»: если митингующие не согласятся на проведение протеста в другом месте, им грозит административная и уголовная ответственности

Лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия рассказал о поправках в закон «О собраниях и манифестациях», который «Мечта» ужесточает.



Известно, что, если участники спонтанного или не спонтанного собрания не согласятся на проведение собрания или манифестации в месте и/или по маршруту, предложенному МВД Грузии, и продолжат находиться в этом месте, «ограничивая права и свободы человека», то им грозит административный арест сроком до 15 суток, а на организатора — административный арест сроком до 20 суток.



А за повторное преступление будет установлена ​​уголовная ответственность.



«Организатор спонтанного или не спонтанного собрания и манифестации будет обязан предупреждать о собрании или манифестации не муниципальный орган, а Министерство внутренних дел.



После получения предупреждения Министерство внутренних дел будет уполномочено предложить организаторам собрания или манифестации изменение места и маршрута проведения собрания в случае, когда форма, место или маршрут проведения предлагаемого собрания создают угрозу общественному порядку, нормальной работе государственных и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций и/или транспорта, а также беспрепятственному передвижению людей или правам и свободам человека.



Если участники спонтанного или не спонтанного собрания не согласятся на проведение собрания или манифестации в месте и/или по маршруту, предложенным им Министерством внутренних дел, и продолжат проведение собрания или манифестации в том месте, чем ограничат права и свободы человека, на участников такого собрания или манифестации будет наложен административный арест сроком до 15 суток, а на организатора — административный арест сроком до 20 суток», — заявил он.







Кирцхалия завил, что за повторное совершение такого действия участнику или организатору угрожает уголовная ответственность — статья 347 Уголовного кодекса, в частности, лишению свободы сроком до года.



«Данные поправки приняты в целях максимального сохранения баланса как в отношении свободы собраний и выражения, так и в целях максимальной защиты прав граждан, живущих повседневной жизнью в нашей стране.



Мы видим, что конкретная, имеющая зарплату группа из 300 человек, будь то проспект Руставели или разные тупики, пытается создать максимальный дискомфорт нашим гражданам, тому большинству, которое ведет нормальный образ жизни.



Это изменение будет внесено и обсуждено в ускоренном порядке, и это станет ответом на те планы, которые зреют в головах т.н. НПО», — заключил Ираклий Кирцхалия.



Напомним, в октябре «Грузинская мечта» уже ужесточила Кодекс об административных правонарушениях, как и уголовное законодательство.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

