Спикер сравнил «открытые двери» НАТО с «морковью перед скотом»

09.12.2025 09:41





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сама НАТО не определилась с членством Грузии, а пресловутые заявления об «открытых дверях» в Альянс стали подобны «моркови», висящей перед домашним скотом, который никогда не дотянется до этой «моркови».



«На самом деле, это в НАТО не определились в связи с расширением и на самом деле открытые <для Грузии> двери НАТО подобны моркови, висящей перед скотом, которая является мотиватором для того, чтобы повести в нужном тебе направлении, но скот никогда не сможет дотянуться до этой морковки.



Такова вся горькая реальность того, что мы видим. Нам-то нечего роптать — ради этого Украина проливает кровь.



Из-за членства в НАТО началась война — ради этого права: чтобы стать членом НАТО — потому и борется Украина», — заявил Папуашвили.



Источник: СОВА

