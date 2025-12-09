Абитуриенты больше не смогут выбирать несколько вузов для поступления в Грузии

Абитуриенты больше не смогут выбирать несколько вузов для поступления в Грузии. Об этом на заседании комитета по экономической политике замглавы Минобразования Звиад Габисония.



По новой модели, абитуриенты не смогут выбрать более одного факультета и университета, поскольку основной задачей будет набрать только студентов с высокими баллами.



«Согласно нынешней модели, вы знаете, что когда студент выбирает желаемые факультеты, у него есть возможность выбрать несколько университетов, и в конце концов, если он не попадет в первый университет по своим баллам, он попадет во второй, или в третий, или в четвертый, а на самом деле качество, как известно, падает.



Согласно новой модели, сделать это будет невозможно, то есть главной задачей будет привлекать только высококвалифицированных <абитуриентов>, студентов с высокими баллами, потому что фундаментальной задачей для нас является повышение квалификации в этом направлении», — заявил он.



Напомним, правительство Грузии решило провести реформу образования: 17 октября премьер Кобахидзе заявил, что действующая система образования не отвечает современным вызовам и стандартам, и что у «Грузинской мечты» есть «амбициозная цель» — чтобы студенты в Грузии получали образование такого же уровня, как за рубежом.



Позже было заявлено, что в Грузии внедряется система бесплатного высшего образования в государственных университетах и институтах для граждан Грузии, начиная с набора студентов в 2026 году, с полной отменой грантов и переходом на прямое государственное финансирование университетов.



При нынешнем уровне грантового финансирования студенты, успешно сдавшие государственные экзамены, вне зависимости от того, в какой вуз они поступают, имеют равные шансы на получение государственного финансирования.



«…Никакого ваучерного или грантового финансирования больше не будет ни для государственных, ни для частных университетов, где раньше можно было получить грант… Ситуация такова: государственные университеты представляют свои потребности, и мы в соответствии с этими потребностями выделяем финансовые ассигнования, которые будут связаны как с вопросами зарплат, так и с обеспечением материально-технической базы и т.д.», — заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе.



Меняются обстоятельства и для иностранных абитуриентов: государственные вузы принимать их, как было заявлено, не смогут: гражданам других стран придется рассматривать частные университеты, где обучение платное, хотя и возможно получение частичного финансирования.





