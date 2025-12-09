Госминистр Британии: «Мы вновь призываем Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии»

Государственный министр Великобритании Стивен Даути вновь призвал Россию соблюдать свои обязательства перед ОБСЕ и вывести свои войска с территории Грузии, в частности из оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Он заявил об этом на встрече министров иностранных дел ОБСЕ.



«Действия Москвы представляют явную угрозу миру и безопасности в Европе и за ее пределами: от кибератак на критически важную инфраструктуру до вторжений в воздушное пространство стран, представители которых собрались за этим столом, и продолжающейся оккупации территорий. Конечно, все это имеет последствия не только для евроатлантической, но и для глобальной безопасности.



Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках ОБСЕ и вывести свои войска с территорий Грузии — Абхазии и Южной Осетии — а также Приднестровья в Молдове в полном соответствии с международным правом. Хотя мы и возлагаем на Россию ответственность, наши усилия по обеспечению мира, конечно, продолжаются.



Путин неоднократно нарушал свое слово, и пока нет никаких признаков того, что он готов к переговорам. Поэтому, что бы ни произошло в ближайшие дни, мы должны сосредоточиться на будущем, а это будущее — это сильная, мирная и процветающая Украина. И ОБСЕ должна быть готова помочь ей восстановиться и перестроиться», — заявил Даути.





