Папуашвили: Грузия сделала всё, чтобы стать членом НАТО
09.12.2025 13:48
«Грузия должна позаботиться о собственной безопасности и восстановлении территориальной целостности. Наша главная задача — не допустить реализации тех вредоносных интересов, которые различные страны или внешнеполитические силы имели против Грузии», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, для этого существуют различные инструменты — как с использованием международных организаций, так и в рамках различных альянсов.
«Что касается позиции США, которую мы увидели в новом документе по безопасности, в том числе в отношении НАТО, — это тот вопрос, который мы давно поднимаем перед НАТО. Мы давно говорим, что мяч полностью на стороне НАТО. Мы давно ждём ответа — что же в конце концов означает эта открытая дверь. Этот вопрос ещё Эдуард Шеварднадзе задавал: что значит »открытая дверь»? Если открытая дверь означает, что мы должны стоять там бесконечно, есть риск, что человека может продуть и он заболеет; то же самое касается и государства — в таких условиях риски могут, наоборот, возрасти. К сожалению, мы видим определённые заявления о том, что нет консенсуса по расширению, и одновременно заявления, в том числе касающиеся Украины, что она обязательно станет членом НАТО. Но где действия? Мы не видим этих действий», — заявил Папуашвили.
Он отметил, что украинский народ уже более трёх лет борется за своё право быть членом НАТО, проливает кровь, и при этом ему не дают нормального ответа — ни «да», ни «нет».
«Украинцы должны понимать, за что они пролили кровь. Важно иметь ясные ответы. Грузия сделала всё для вступления в НАТО — как институционально, так и тем, что участвовала в войнах НАТО, когда страны-члены НАТО избегали этих войн. По уровню институционального развития — будь то низкий уровень коррупции, верховенство закона или другие показатели — мы превосходим 7–8 стран НАТО. Мяч давно находится на стороне НАТО — они должны дать ответ, прежде всего украинскому народу», — заявил председатель парламента.
