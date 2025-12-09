|
Заза Канделаки досрочно отстранен от должности посла в Израиле
09.12.2025 14:49
Правительство направит Михаилу Кавелашвили предложение об отстранении Зазы Канделаки от должности посла Грузии в Государстве Израиль — об этом говорится в указе датированным 1 декабря.
В документе говорится, что он будет досрочно отозван со своего поста по принципу ротации с 20 декабря 2025 года.
Указ подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе из правительства «Грузинской Мечты».
bm.ge обращается в Министерство иностранных дел за разъяснениями по поводу причин ротации. Канделаки был назначен на эту должность в январе 2024 года по рекомендации тогдашнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
