Заза Канделаки досрочно отстранен от должности посла в Израиле

09.12.2025 14:49





Правительство направит Михаилу Кавелашвили предложение об отстранении Зазы Канделаки от должности посла Грузии в Государстве Израиль — об этом говорится в указе датированным 1 декабря.



В документе говорится, что он будет досрочно отозван со своего поста по принципу ротации с 20 декабря 2025 года.



Указ подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе из правительства «Грузинской Мечты».



bm.ge обращается в Министерство иностранных дел за разъяснениями по поводу причин ротации. Канделаки был назначен на эту должность в январе 2024 года по рекомендации тогдашнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





