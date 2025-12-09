Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе – Грузия уже несколько лет сохраняет тенденцию устойчивого экономического роста


09.12.2025   15:16


Грузия уже несколько лет сохраняет тенденцию устойчивого экономического роста – В 2021-24 гг. страна показала один из самых высоких темпов экономического роста, в среднем 9.8% - За 10 месяцев 2025 года средний показатель экономического роста в стране составил 7.6%, - указанное заявление в своем выступлении на церемонии подписания договора о сотрудничестве по устойчивому развитию на 2026-2030 гг. между Грузией и ООН сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьера, по оценке международных финансовых институтов, тенденция высокого экономического роста сохранится и в следующие годы.

«Следует отметить, что Грузия уже несколько лет сохраняет тенденцию устойчивого экономического роста – В 2021-24 гг. страна показала один из самых высоких темпов экономического роста, в среднем 9.8% - За 10 месяцев 2025 года средний показатель экономического роста в стране составил 7.6%. По оценке международных финансовых институтов, тенденция высокого экономического роста сохранится и в следующие годы. По данным МВФ, экономический рост в следующие пять лет составит в среднем 5.1%. Указанные тенденции способствуют в достижении целей устойчивого развития Грузии», - заявил Ираклий Кобахидзе.


