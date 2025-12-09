Депутат от «Гахария за Грузию» депутатам «Мечты»: Ради личных интересов вы готовы причинять вред собственным гражданам

Применение химических веществ против мирных демонстрантов является преступлением, выходящим как за правовые, так и моральные рамки. Ради спасения личных интересов вы готовы причинять вред собственным гражданам и применять против них загрязненную химическим веществом воду, а затем пытаться скрыть это преступление, - указанное заявление в своем выступлении на пленарном заседании парламента Грузии сделал депутат от партии «Гахария за Грузию» Гига Парулава.



По его словам, для расследования указанного факта в парламенте Грузии должна быть создана временная следственная комиссия.



«Предполагаемое преступление, совершенное против мирных граждан, вышло за внутриполитические рамки и стало предметом международного обсуждения. Мы слышали ваше признание в том, что струя воды действительно содержала определенное химическое вещество. Вы говорите, что подмешали в воду какое-то вещество, применили её против граждан, и проблемы нет, так как это был не «камит». Мы имеем дело с настолько тяжким возможным преступлением, закрыть которое и утаить в спешке и с таким рвением нельзя. Вы думаете, что подчинение всех государственных институтов и всех правовых рычагов делает возможным такие действия против народа, в которых вы сами признались, а сейчас хотите утаить. Правосудие по подобным действиям и преступлениям не подчиняется ни вашей юрисдикции, ни ограничению во времени и, в конце концов, абсолютно невозможно, и убежать от ответственности не удастся.



Применение химических веществ против мирных демонстрантов является преступлением, выходящим как за правовые, так и моральные рамки. Вообще, как и почему возникла идея что-то подмешивать в воду?.. У кого возникло такое желание, и как оно было осуществлено на практике? Здоровье и жизнь человека должны быть превыше всего, и ваша обязанность обеспечить это! Вместо этого, ради спасения личных интересов вы готовы причинять вред собственным гражданам и применять против них загрязненную химическим веществом воду незаконно, нелегитимно и непропорционально, а затем пытаться скрыть это преступление. Проблема не только в химических веществах, проблема – нападение на мирных граждан! Перекрытие дороги не дает права на применение водометов. Это нелегитимная и недопустимая демонстрация силы. Сегодня независимое расследование – это не только политическое требование, но и гуманитарная необходимость. Факт, что до настоящего времени вы не расследовали ни одного факта насилия против мирных демонстрантов, журналистов, и никто из участников этого насилия не предстал перед законом. Именно поэтому, в обществе легитимное недоверие: вы защищаете не закон, а нарушителей закона. Исходя из этого, мы выступаем с инициативой о создании временной следственной комиссии в парламенте Грузии», - заявил Парулава.





