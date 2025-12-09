Кобахидзе: Правительство намерено превратить Грузию в государство с высоким уровнем дохода в среднесрочной перспективе

09.12.2025 15:53





По данным третьего квартала 2025 года, сегодня в стране занято примерно 1,4 миллиона человек. Уровень бедности, по сравнению с 30% в 2012 году, снизился до исторического минимума — 9,4% по состоянию на прошлый год. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в своём выступлении на церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве по устойчивому развитию между Грузией и ООН на 2026–2030 годы.



По словам премьера, у правительства Грузии есть чёткое видение, которое предполагает превращение страны в государство с высоким уровнем доходов в среднесрочной перспективе.



«Несмотря на значительный прогресс, дальнейшее снижение бедности и неравенства остаётся центральной задачей повестки социально-экономического развития Грузии. В этом направлении у правительства также есть чёткое видение, которое предполагает превращение Грузии в страну с высоким уровнем доходов в среднесрочной перспективе. Эти показатели укрепляют нашу уверенность в том, что курс развития страны определён правильно. Грузия сформировала эффективную систему управления, которая создаёт прочную основу для экономического прогресса и благосостояния общества. Фундаментом этого успеха является наш основной принцип — обеспечение в стране мирной, стабильной и предсказуемой среды, которая, в свою очередь, является основой экономического развития», — заявил премьер-министр.





