Папуашвили встретился с делегацией Национального собрания Армении

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с делегацией Комитета по внешним отношениям Национального собрания Армении.

Шалва Папуашвили положительно оценил сотрудничество между законодательными органами Грузии и Армении.



Он отметил, что в мире происходят геополитические изменения и появляются перспективы установления мира между Арменией и Азербайджаном.



Председатель Комитета по внешним отношениям Саргис Ханданян высоко оценил формат совместного заседания комитетов по внешним отношениям парламентов Грузии и Армении, назвав его хорошей возможностью для обсуждения двусторонних отношений и региональной динамики.



Он рассказал о внешней политике Армении, которая, по его словам, в первую очередь ориентирована на развитие регионального сотрудничества и добрососедских отношений.



Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы регионального мира. Саргис Ханданян выразил благодарность Грузии за усилия по содействию региональному миру. В частности, он подчеркнул важность решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе, согласно которому железнодорожная перевозка азербайджанского топлива в Армению через территорию Грузии будет осуществлена однократно и полностью бесплатно.



На встрече также были отмечены проходящие переговоры между Арменией и Турцией и их возможные результаты.



Стороны также рассмотрели текущие процессы во внутренней политике двух стран и запланированные реформы.



Во встрече также принял участие первый заместитель председателя парламента, руководитель группы дружбы с Арменией Георгий Вольский.





