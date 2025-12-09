|
Папуашвили встретился с делегацией Национального собрания Армении
09.12.2025 16:13
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с делегацией Комитета по внешним отношениям Национального собрания Армении.
Шалва Папуашвили положительно оценил сотрудничество между законодательными органами Грузии и Армении.
Он отметил, что в мире происходят геополитические изменения и появляются перспективы установления мира между Арменией и Азербайджаном.
Председатель Комитета по внешним отношениям Саргис Ханданян высоко оценил формат совместного заседания комитетов по внешним отношениям парламентов Грузии и Армении, назвав его хорошей возможностью для обсуждения двусторонних отношений и региональной динамики.
Он рассказал о внешней политике Армении, которая, по его словам, в первую очередь ориентирована на развитие регионального сотрудничества и добрососедских отношений.
Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы регионального мира. Саргис Ханданян выразил благодарность Грузии за усилия по содействию региональному миру. В частности, он подчеркнул важность решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе, согласно которому железнодорожная перевозка азербайджанского топлива в Армению через территорию Грузии будет осуществлена однократно и полностью бесплатно.
На встрече также были отмечены проходящие переговоры между Арменией и Турцией и их возможные результаты.
Стороны также рассмотрели текущие процессы во внутренней политике двух стран и запланированные реформы.
Во встрече также принял участие первый заместитель председателя парламента, руководитель группы дружбы с Арменией Георгий Вольский.
