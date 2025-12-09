«Репортеры без границ»: в Грузии продолжается планомерное движение к авторитарному правлению пророссийского правительства

09.12.2025 16:29





Международная организация по защите свободы информации «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный доклад, в котором указано, что за последний год в 22 странах мира были убиты 67 журналистов, пишет «Эхо Кавказа».



«Примерно половина (43%) журналистов, погибших за последние 12 месяцев, погибли в Газе от огня израильских вооруженных сил. В Украине российская армия также продолжает атаковать местных и зарубежных репортеров. Судан проявил себя как особенно опасный для профессии театр военных действий. В Мексике основной причиной пугающего роста смертей журналистов в 2025 году остается организованная преступность. 2025 год стал самым смертельным для журналистов за последние три года, а страна — второй по опасности для представителей профессии в мире: там были убиты девять журналистов», — сказано в документе.



«Вот к чему приводит ненависть к журналистам! Она привела к гибели 67 человек в этом году — и это не несчастные случаи и не случайные жертвы. Их убивали намеренно, в связи с профессиональной деятельностью», — заявил генеральный директор RSF Тибо Бруттен.



По его словам, «критика СМИ возможна и легитимна и является важным двигателем изменений, необходимым для выживания профессии, — но она не должна превращаться в ненависть к журналистам, которая зачастую исходит от вооруженных сил или преступных группировок либо поддерживается ими».



«Вот к чему приводит безнаказанность: неудачи международных организаций, которые сегодня уже не способны обеспечить соблюдение международного права в военных конфликтах, — это следствие недостаточной смелости государств, которые должны были защищать журналистов. Они постепенно превратились из особенно важных очевидцев истории в сопутствующих жертв, нежелательных свидетелей, разменную монету, пешек в дипломатической игре, людей, на которых можно охотиться. Нужно отказаться от ложных представлений о журналистике: журналисты не отдают жизнь профессии — у них ее забирают; журналисты не умирают — их убивают», — добавил Бруттен.



В итоговом докладе RSF за 2025 год Грузия включена в число стран, где свободе прессы угрожают «серьезные опасности».



«Ситуация в России, Грузии, Азербайджане и Беларуси, среди прочих, является наглядной иллюстрацией серьезной опасности для свободы прессы в странах бывшего СССР. В Грузии продолжается планомерное движение к авторитарному правлению пророссийского правительства, что привело к аресту в январе 2025 года журналистки Мзии Амаглобели. В Азербайджане 25 журналистов находятся за решеткой. Россия занимает второе место по числу журналистов под стражей: на 1 декабря 2025 г. их было 48, в том числе 26 граждан Украины», — сказано в документе.



Источник: SOVA

