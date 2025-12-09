Лидер «Мечты» — властям Великобритании: «Позаботьтесь о своей стране, о своем народе!»

09.12.2025 17:03





Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия призвал власти Великобритании позаботиться о своем народе и не вмешиваться в дела Грузии.



Кирцхалия отметил, что в последние дни со стороны находящегося под контролем неформального олигархического правления правительства Великобритании и британских СМИ против Грузии льется поток дезинформации.



По его словам, «реальное положение страны, которой есть дело до Грузии и занимается грязной клеветой в ее адрес, не очень завидное».



«В ответ на эту позорную клевету я хотел бы сказать следующее:



«Малый бизнес умирает, большой бизнес уходит, людям приходится самим рвать себе зубы, так как не могут себе позволить пойти к стоматологу. Мы впускаем мигрантов, которые хотят уничтожить нашу страну. Банды, укомплектованные представителями разных стран, на протяжении десятилетий осуществляют непостижимые сексуальные преступления в отношении молодых девочек.



Эти преступления власти скрывают.



Мы никого не можем выдворить из страны, из-за диверсификации сетей по правам человека и нашего правосудия. Люди в отчаянии, но они даже не имеют права говорить об этом.



Если выступить против трансгендерных идеологий, вас могут арестовать в любое время и в любом месте: в аэропорту, в вашем же доме, офисе.



Нация, придумавшая свободу слова и в 1695 году создавшая свободную прессу, сейчас является родиной государственной цензуры. Это катастрофой, падением Британии, Англии, Лондона руководит правящая элита, ненавидящая нашу страну.



Что касается конкретно BBC, это главное орудие по распространению дезинформации, и я рад, что президент Трамп уличил этих фарисеев», –



сейчас я зачитал вам заявление бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, очень хорошо и ясно отражающее реальную ситуацию страну, находящей время на грязную клевету в адрес Грузии.



Следите за своей страной! Следите за своим народом! Это – наш ответ, и, в конце, у нас нет никаких оснований сомневаться в этих словах Лиз Трасс«, — заключил Кирцхалия.





