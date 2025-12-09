Тата Хведелиани о заявлении Левана Хабеишвили

09.12.2025 21:00





«Национальное движение», и, конкретно, этот их лидер [Леван Хабеишвили] постоянно усиливают «Мечту» и играют им на руку - Соответственно, лучше будет, если организатор событий 4 октября присмотрел за собственной ответственностью, - так в беседе с журналистами сегодняшние заявления одного из лидеров «Единого национального движения» Левана Хабеишвили прокомментировала депутат от партии «Гахария за Грузию» Тата Хведелиани.



По её словам, вместо того, чтобы делать из тюрьмы пустые заявления, «Национальное движение» должно взять на себя ответственность за весь день 4 октября.



Депутат отметила, что «провокация 4 октября была полностью спланирована в рядах «Грузинской мечты», а исполнена членами «Национального движения» ».



«Нисколько неинтересно, что он говорит в данном направлении, пусть присмотрят за собственной ответственностью. Признают и возьмут ответственность за все предпринятые шаги, которыми они усилили режим «Мечты». Особенно за весь день 4 октября, вместо того, чтобы делать пустые заявления из тюрьмы.



Провокация 4 октября была полностью спланирована в рядах «Грузинской мечты», а исполнена членами «Национального движения. Они устроили провокацию против грузинского народа, ввели наш народ в заблуждение, сыграв на его искренних эмоциях. Соответственно, они должны взять на себя ответственность за это. 4 октября принес еще худшее положение в стране и еще больше политзаключенных. В стране, где нет суда, и он не является независимым, любое дело может иметь политическую составляющую, но главное здесь то, что «Национальное движение» и его лидеры являются безответственными, так как не признают столь большого преступления перед грузинским народом и очень много раз пытались убежать от ответственности», - заявила Тата Хведелиани.





