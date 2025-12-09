|
Правительство Грузии и ООН подписали соглашение о сотрудничестве на 2026-2030 годы
09.12.2025 21:00
Правительство Грузии и Организация Объединенных Наций подписали Соглашение о сотрудничестве в области устойчивого развития ООН на 2026-2030 годы.
Документ подписали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и постоянный координатор ООН в Грузии Дидье Требюк.
На церемонии подписания премьер Кобахидзе подчеркнул 30-летнее сотрудничество между Грузией и ООН, отметив, что совместные усилия значительно укрепили институциональный потенциал Грузии, а также способствовали обеспечению процветания, поддержке реформ и миростроительству.
«Несмотря на глобальные, экономические или геополитические трудности, можно сказать, что за эти годы наша страна превратилась в государство, которое уже является не только получателем помощи, но и надежным партнером и примером для подражания. Все это было обусловлено последовательными реформами и миролюбивой политикой страны», — заявил глава грузинского правительства.
Кобахидзе в своей речи говорил и о положительных тенденциях экономического роста Грузии и видении правительства по сокращению бедности, а также превращению Грузии в страну с высоким уровнем дохода в среднесрочной перспективе.
«В Грузии создана эффективная система управления, которая создает прочную основу для экономического прогресса и благосостояния общества. Основой этого успеха является наш основной принцип обеспечения мирной, предсказуемой обстановки в стране, которая, в свою очередь, является основой экономического развития», — отметил он.
Политик подчеркнул соответствие направлений 5-летнего рамочного документа, подписанного с ООН, национальным приоритетам Грузии и поблагодарил команду ООН за сотрудничество.
В свою очередь Дидье Требюк, постоянный координатор ООН в Грузии, поблагодарил правительство Грузии за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет. И заявил, что начинается новый, важный этап в истории 30-летнего глубокого партнерства между Грузией и ООН.
«В первые годы нашего сотрудничества ООН помогала Грузии справляться с конфликтами, экономическими трудностями и вызовами, связанными с восстановлением независимого государства. Спустя три десятилетия Грузия является страной с уровнем дохода выше среднего, демонстрирующей уверенный экономический рост, значительный прогресс в сокращении бедности и играющей важную роль в обеспечении региональных связей», — цитирует Требюка пресс-служба Администрации правительства Грузии.
По словам представителя ООН в Грузии, реальное развитие — это не благополучие меньшинства, это возможность для многих, которая основана на социальной справедливости, достойной работе и человеческом достоинстве — именно этому посвящено подписанное соглашение.
На церемонии подписания документа присутствовали члены правительства Грузии, представители дипломатического корпуса и представители ООН.
