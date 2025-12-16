В Грузии вводится обязательная страховка для иностранных туристов

С 1 января 2026 года для граждан иностранных государств, въезжающих в Грузию, медицинская страховка станет обязательной.



Согласно новым правилам, турист при въезде в страну должен иметь полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев. Требование о введении обязательного страхования для въездных туристов закреплено в Законе о туризме, а конкретную схему и условия страхования должно определить постановление правительства.



Ранее туристы приобретали страховые полисы добровольно, что якобы создавало проблемы для медицинского сектора. Как отмечают в Ассоциации здравоохранения, клиники оказывали иностранцам экстренную помощь при неотложных/несчастных случаях, но получить оплату за оказанные услуги в большинстве случаев было невозможно, что наносило клиникам существенный финансовый ущерб.



Страховой сектор также ожидает вступления новых требований в силу и сейчас ждёт правительственного постановления, которое должно определить механизм и условия работы обязательного страхования.



В Ассоциации страхования рассматривают два возможных сценария:



◼ Первый вариант — правительство не уточняет, кто именно должен страховать въездных туристов, а на границе лишь проверяется наличие соответствующего страхового документа. В этом случае ожидается, что основную выгоду получат страховые компании соседних стран, откуда в Грузию прибывает наибольший поток туристов.

◼ Второй, предпочтительный для грузинского страхового сектора вариант — процесс будет организован по аналогии со страхованием нерезидентов–владельцев автомобилей, и туристов будут страховать грузинские страховые компании. В таком случае ожидается рост оборота страхового сектора примерно на 100 млн лари.



«Пока мы не знаем, что именно будет прописано в постановлении. В режиме ожидания находятся как грузинская страховая индустрия, так и наши иностранные коллеги. Мы надеемся, что правительство поручит реализацию этой системы грузинским страховым компаниям. Это будет оптимальным решением как для медицинского сектора, так и для обслуживания туристов в целом. Я не думаю, что это сложно реализовать, правительство может прямо указать, что данное требование выполняют грузинские страховые компании, и запустить систему, условно, с 1 апреля. Если она не заработает должным образом, её всегда можно отменить. Опыт у нас есть, на примере иностранцев, которые живут и учатся в Грузии. Предоставление таких продуктов не является проблемой. В конечном итоге я бы приветствовал, если бы эту услугу туристам предоставляла именно грузинская страховая индустрия. Это лучшее решение для всех», — заявил BMG глава правления Ассоциации страхования Грузии Деви Хечинашвили.



◾ Гендиректор страховой "Ardi" Михеил Джапаридзе в разговоре с BMG:

«Правильно будет, если посетители будут приобретать полисы у грузинских компаний, либо заранее через цифровые платформы, либо непосредственно при въезде в страну».



По его словам, с одной стороны, это поддержит местный рынок, а с другой — управление страховыми случаями будет осуществляться грузинской компанией в грузинских клиниках.



«Такая логика гораздо более оправдана, поскольку ответственным за организацию сервиса будет грузинская сторона, что значительно упростит процесс для всех задействованных структур».



Он отметил, что при использовании иностранных или смешанных страховых полисов возможны определённые сложности — в частности, с проверкой подлинности полиса, соответствием страхового покрытия установленным требованиям и оперативностью получения услуг.



«Может случиться так, что формально документ будет на руках, но на практике ничего не изменится, либо не окажется стороны, ответственной за реализацию полиса, либо сам процесс окажется чрезмерно сложным».



Судя по всему, страховщики пока не договорились с правительством и потому до сих пор нет постановления правительства, в котором будет четко прописано, какой должна быть страховка /с какой схемой и условиями страхования. А может и не договорятся, увидим в ближайшее время.





