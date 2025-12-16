Вносятся поправки в закон «О создании и управлении охраняемыми территориями Рача»

Правительство Грузии представило парламенту для рассмотрения законопроект о внесении изменений в Закон Грузии «О создании и управлении охраняемыми территориями Рача». Законодательная инициатива обусловлена результатами исследования возможностей создания и расширения охраняемых территорий Рача, которое, по информации правительства, было проведено в 2024 году при финансовой поддержке международной программы.



Законопроект предусматривает расширение системы охраняемых территорий Рача, в том числе:



Расширение национального парка в Рача - его площадь увеличивается на 4 759 гектаров на территории муниципалитета Амбролаури.



Создание охраняемого ландшафта в Амролаури - общая площадь составит 50 240,4 гектара в муниципалитете Амбролаури.



Присвоение статуса памятника природы карстовым пещерам - будут учреждены памятники природы пещер Сакишори, Шареула, Ушолти, Муради и Кидобана, расположенных в муниципалитетах Амбролаури и Они.



Согласно законопроекту, управление расширенной частью Рачинского национального парка и памятниками природы будет осуществлять администрация Рачинского национального парка Агентства охраняемых территорий. Отмечается, что дополнительное финансирование, необходимое администрации национального парка в размере 214 860 лари в 2026 году, будет полностью обеспечено донорскими организациями.



Управление Амбролаурским охраняемым ландшафтом в рамках делегированных полномочий будет передано муниципалитету Амбролаури. В пояснительной записке к законопроекту указано, что для полноценного функционирования администрации в 2026-2029 годах из государственного бюджета потребуется выделить в общей сложности около 1 947 043 лари.



В результате создания администраций на охраняемых территориях будет дополнительно создано 24 штатные единицы.



Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом законопроект предусматривает переходное положение, согласно которому часть территории Амбролаурского охраняемого ландшафта (21 838 гектаров) получит статус национального парка и перейдет под управление Агентства охраняемых территорий только с 1 января 2031 года. Данная отсрочка обусловлена запланированными Национальным лесным агентством хозяйственными рубками, а также мероприятиями по уходу и восстановлению лесов на указанной территории.





