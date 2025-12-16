В последние дни из Грузии депортированы 43 иностранца

16.12.2025 11:11





По данным Министерства внутренних дел, сотрудники Департамента миграции за последние дни выслали из Грузии 43 иностранных гражданина.



«Стоит отметить, что общее число лиц, высланных из Грузии в этом году, составило 1200 человек.



В результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны были высланы 43 гражданина России, Индии, Ирана, Турции, Туркменистана, Пакистана, Египта, Азербайджана, Бангладеш, Эфиопии, Иордании и Таджикистана.



В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в страну», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





