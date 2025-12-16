Подготовлены поправки касательно восстановления лишенных водительских прав

Правовая норма, позволяющая в случае административного правонарушения восстановить право управления транспортным средством досрочно, отменяется. Соответствующие поправки включены в «Кодекс административных правонарушений» и будут рассмотрены Парламентом в ускоренном порядке.



Кроме того, лицо, совершившее административное правонарушение, определенное в статьях 116 и/или 123 «Кодекса административных правонарушений» до 10 декабря 2025 года, освобождается от административного наказания, налагаемого за указанное правонарушение — приостановления права управления транспортным средством, хотя оно по-прежнему считается наказуемым.



Для освобождения от административного наказания — приостановления права управления транспортным средством — лицу не требуется обращаться в соответствующий орган или к должностному лицу.



В проекте предусмотрено, что Министерство внутренних дел должно обеспечить публикацию информации об освобождении лица от административного наказания на официальном сайте Министерства внутренних дел в установленном законом порядке, и после публикации информации об освобождении от административного наказания – приостановления права управления транспортным средством – лицу восстанавливается право управления транспортным средством.



Кроме того, переходное положение также предусматривает, что лицо, совершившее административное правонарушение, указанное в статьях 45, 451 и/или 115/2 Кодекса об административных правонарушениях Грузии до 10 декабря 2025 года, освобождается от административного наказания, наложенного за совершение указанного правонарушения – приостановления права управления транспортным средством.



В вышеупомянутом случае лицо обращается в публично-правовое юридическое лицо – Службу Министерства внутренних дел – о восстановлении права управления приостановленным транспортным средством. В данном случае восстановление права управления транспортным средством будет допустимо при предоставлении заключения судебно-медицинской экспертизы (динамико-наркотической экспертизы), выданного государственным экспертным учреждением, после выполнения требований, установленных законодательством.



Кроме того, переходное положение предусматривает, что право управления транспортным средством лица, чье право было приостановлено до 10 декабря 2025 года в соответствии с Законом о дорожном движении в связи с исчерпанием количества баллов, начисленных на водительское удостоверение, будет восстановлено с 1 января 2026 года, и на его водительское удостоверение будет начислено 100 баллов.



Для восстановления права управления и начисления 100 баллов на водительское удостоверение лицу не требуется обращаться в соответствующий орган и/или к должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела о правонарушениях.



В проекте закона указано, что соответствующий орган или должностное лицо, уполномоченное рассматривать дела об административных правонарушениях, к 1 января 2026 года должно обеспечить восстановление водительских прав и начисление 100 баллов на водительское удостоверение.



В пояснительной записке к проекту закона приводится статистика по количеству лиц, лишенных водительских прав.



По имеющимся статистическим данным, на сегодняшний день приостановлено в общей сложности 35 445 водительских удостоверений, в том числе:



по причине алкогольного опьянения — 18 310;



за совершение ДТП и оставление места происшествия — 1 134;



за употребление наркотических средств — 3 504;



за исчерпание баллов — 781;



по причине судимости — 327;



по другим причинам, включая неуплату предыдущего административного штрафа — 11 389.







