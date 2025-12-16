Трамп заявил о личном разговоре с Путиным

16.12.2025 12:27





Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обсуждал мирный план для Украины с нелегитимным президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Мероприятие с участием Трампа Белый дом транслировал в YouTube.



По его словам, в РФ "хотят, чтобы это закончилось".



"Я на самом деле думаю, что президент Путин хочет, чтобы это закончилось... У нас были хорошие переговоры с Россией, и я думаю, они хотели бы вернуться к более нормальному образу жизни", – сказал американский президент.



Трамп отметил, что "временных рамок" для достижения мирных договоренностей нет, но все "продвигается вперед".



Глава Белого дома подтвердил, что недавно контактировал напрямую с Путиным.



"Да, разговаривал", – сказал он журналистам.



Перед этим Трамп сказал, что у представителей США "было много разговоров" с российской делегацией и самим Путиным.





