Бочоришвили примет участие в дипломатической конференции в Гааге

16.12.2025 12:58





Глава МИД Мака Бочоришвили примет участие в дипломатической конференции в Гааге, где под эгидой Совета Европы будет усреждена международная комиссия по претензиям для Украины.



Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



«Грузия подпишет конвенцию о создании Международной комиссии по претензиям для Украины. Эта комиссия станет органом, который будет рассматривать требования о компенсации за ущерб, убытки или вред, вызванные международно признанными незаконными действиями, совершенными Российской Федерацией в Украине или против нее 24 февраля 2022 года или позднее», - говорится в информации.





