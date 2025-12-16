Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бочоришвили примет участие в дипломатической конференции в Гааге


16.12.2025   12:58


Глава МИД Мака Бочоришвили примет участие в дипломатической конференции в Гааге, где под эгидой Совета Европы будет усреждена международная комиссия по претензиям для Украины.

Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.

«Грузия подпишет конвенцию о создании Международной комиссии по претензиям для Украины. Эта комиссия станет органом, который будет рассматривать требования о компенсации за ущерб, убытки или вред, вызванные международно признанными незаконными действиями, совершенными Российской Федерацией в Украине или против нее 24 февраля 2022 года или позднее», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна