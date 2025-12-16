|
Бочоришвили примет участие в дипломатической конференции в Гааге
16.12.2025 12:58
Глава МИД Мака Бочоришвили примет участие в дипломатической конференции в Гааге, где под эгидой Совета Европы будет усреждена международная комиссия по претензиям для Украины.
Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.
«Грузия подпишет конвенцию о создании Международной комиссии по претензиям для Украины. Эта комиссия станет органом, который будет рассматривать требования о компенсации за ущерб, убытки или вред, вызванные международно признанными незаконными действиями, совершенными Российской Федерацией в Украине или против нее 24 февраля 2022 года или позднее», - говорится в информации.