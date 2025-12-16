Президент Европарламента: Мзия Амаглобели и Анджей Почобут являются воплощением мужества и героизма

16.12.2025 16:28





Мзия Амаглобели и Анджей Почобут это воплощение мужества и героизма, заявила президент Европарламента Роберта Метсола в Страсбурге, где проходит награждение лауреатов премии Сахарова.



«Борьба Мзии за наши фундаментальные ценности является маяком для всех тех, кто считает, что свобода и достоинство никогда не должны сдаваться. Эта премия - для них. Их голоса продолжают звучать по всей Европе и за ее пределами, несмотря на все попытки заставить их замолчать», - сказала Метсола.



По ее словам, Европарламент никогда не перестанет защищать безусловную свободу тех политических заключенных, журналистов, которые задержаны просто за выполнение своей работы.



«Обращаюсь ко всем тем грузинам, которые видят свое будущее в ЕС, этот парламент твердо стоит рядом с вами, и мы подтверждаем это в наших резолюциях, в наших заявлениях, в работе, которую осуществляем, чтобы Грузия была как можно ближе к Европе, как того заслуживают она и ее народ», - отметила преидент Европарламента.



Напомним, находящиеся в заключении журналисты - основательница «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели и белорусский журналист Анджей Почобут стали победителями премии Сахарова 2025 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





