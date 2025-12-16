Папуашвили: Марта Кос понятия не имеет, она не понимает, чего хочет грузинский народ

16.12.2025 13:02





«В заявлении Марты Кос говорилось, что власти Грузии должны прислушиваться к грузинскому народу. Она не имеет ни малейшего представления о том, чего хочет грузинский народ, она совершенно не в курсе», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, это является неуважением к грузинскому народу и самым опасным путём, по которому идёт европейская бюрократия.



«Не будем забывать, что это та самая Марта Кос, партия которой — ALDE — сотрудничает с террористом. Пока ALDE и Марта Кос не дистанцируются от террориста, все их слова несерьёзны. До сих пор ALDE остаётся партией, которая сотрудничает с террористом и в рядах которой есть террорист. Поэтому, когда мы имеем дело с еврокомиссаром, которая является членом партии, сотрудничающей с террористом, этот вопрос нельзя рассматривать всерьёз. Хочу выделить один момент, одну красную линию, которую грузинский народ должен ещё раз показать Брюсселю. Это попытка опекунского, покровительственного отношения к Грузии.



И в заявлении Марты Кос тоже прозвучало, что власти Грузии должны слушать грузинский народ. Насколько мне известно, Кос официально в Грузии не была; была ли она с частным визитом — не знаю. Единственный случай, когда Марта Кос находилась в Грузии, — это когда она пролетала над нашей территорией по пути в Армению и Баку. Марта Кос не имеет представления о том, чего хочет грузинский народ, она совершенно не понимает этого. Когда брюссельский бюрократ позволяет себе с таким моральным пьедесталом, с покровительственным отношением говорить с властью грузинского народа, это является неуважением к грузинскому народу, восприятием нас как людей второго сорта — будто грузины не способны управлять собой, выбирать свою власть и иметь во власти представителей собственных интересов. Это самый опасный путь, по которому идёт европейская бюрократия. Я уже не раз говорил об этом, однако, как вижу, этого им недостаточно, и они продолжают в том же духе. Поэтому с сегодняшнего дня я буду уделять этому вопросу особое внимание.



Любой иностранец, который говорит от имени грузинского народа, не является другом грузинского народа; это человек, который считает, что грузинский народ в чём-то ниже его. Население Грузии в 2012, 2020 и 2024 годах поддержало «Грузинскую мечту», и то же самое количество — один миллион сто тысяч человек — совсем недавно, два месяца назад, поддержали власть Грузии на выборах в органы местного самоуправления. Что говорит Марта Кос — что эти люди не являются народом? Что это какие-то недолюди, а представители высшей касты разговаривают с представителями низшей касты?



Пусть все иностранцы прекратят говорить вместо грузинского народа и от имени грузинского народа. Ни один грузин не давал им ни легитимности, ни права говорить от имени грузинского народа и обращаться к избранной грузинским народом власти. Такая Европа существовала, но 100, 150, 200 лет назад, когда она разговаривала с другими народами с покровительственным отношением, будто лучше знала, в чём заключаются их интересы. Не стоит идти в эту сторону, не надо делать так много, чтобы превзойти Советский Союз, не надо возвращаться к той Европе, которая говорила от имени других народов и позволяла себе поучать их. Поэтому любое заявление — будь то комиссар или представитель какой-либо страны, — который осмелится говорить вместо грузинского народа и от его имени, является красной линией. С сегодняшнего дня мы будем всем указывать, что это является неуважением к нашему суверенитету и независимости. Одна фраза Кос о том, что власть должна слушать народ, означает упразднение нас как независимой страны, упразднение нас как нации, как государства, как народа, обладающего собственным суверенитетом и боровшегося за него. Поэтому мы никому этого не позволим и требуем прекратить такое отношение», — заявил Шалва Папуашвили.



Для справки: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила: «Надеюсь, при поддержке народа власти и правительство Грузии вернутся к европейскому курсу, однако это в их руках».





