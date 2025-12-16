Папуашвили: Для нормализации отношений России следует признать территориальную целостность Грузии

16.12.2025 13:06





«Предпосылкой нормализации отношений между Грузией и Россией является признание Российской Федерацией территориальной целостности Грузии», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



Председателю парламента был задан вопрос относительно заявления директора 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаила Калугина, который отметил, что «Россия серьёзно нацелена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что она не станет »разменной монетой» в играх против России».



«Мы уже заявляли, каково условие восстановления отношений между Грузией и Россией. Эти отношения могут быть восстановлены в том случае, если территориальная целостность Грузии будет признана Российской Федерацией. Российская Федерация и российские власти хорошо знают, каково условие нормализации отношений. Мы выступаем за нормализацию, и её предпосылкой является признание территориальной целостности Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.





