Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: Для нормализации отношений России следует признать территориальную целостность Грузии


16.12.2025   13:06


«Предпосылкой нормализации отношений между Грузией и Россией является признание Российской Федерацией территориальной целостности Грузии», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Председателю парламента был задан вопрос относительно заявления директора 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаила Калугина, который отметил, что «Россия серьёзно нацелена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что она не станет »разменной монетой» в играх против России».

«Мы уже заявляли, каково условие восстановления отношений между Грузией и Россией. Эти отношения могут быть восстановлены в том случае, если территориальная целостность Грузии будет признана Российской Федерацией. Российская Федерация и российские власти хорошо знают, каково условие нормализации отношений. Мы выступаем за нормализацию, и её предпосылкой является признание территориальной целостности Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна