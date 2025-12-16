В парламенте разъяснили, что подразумевают поправки по водительским правам

16.12.2025 13:15





Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе разъяснил, какие изменения предусмотрены в подготовленных законодательных изменениях, касающихся восстановления лишённого права управления транспортным средством.



По словам Гордуладзе, наряду с амнистией по восстановлению лишённого права управления, для определённых категорий отменяется возможность досрочного возврата водительского удостоверения.



«По инициативе премьер-министра состоялись консультации с парламентской командой, и был подготовлен законопроект, согласно которому лица, у которых на данный момент приостановлено действие водительских удостоверений, с 1 января, а по отдельным нарушениям — с 1 февраля, смогут поэтапно восстановить право управления и управлять своими автотранспортными средствами. Это будет своего рода предупредительная мера. В случае повторного совершения тех же нарушений к ним будут применяться строго определённые законом санкции.



Согласно законодательной инициативе, если водительское удостоверение было изъято за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и истечёт половина срока лишения, больше не будет возможности обращаться в Патрульную полицию и, уплатив определённую сумму, например сдав экзамены на водительское удостоверение, восстановить право управления. Эти положения отменяются.



Соответственно, представленные инициативы можно условно разделить на две части. С одной стороны, если у лица водительское удостоверение было изъято за алкогольное опьянение, оставление места дорожно-транспортного происшествия, приобретение или употребление наркотических средств в небольшом количестве, а также в случае обнуления баллов, право управления будет восстановлено с 1 января, а в случае алкогольного опьянения — с 1 февраля. В то же время другим лицам, в случае употребления наркотиков, при представлении динамического медицинского заключения, подтверждающего, что они больше не являются потребителями, водительское удостоверение будет восстановлено с момента подтверждения, и они смогут пользоваться своими транспортными средствами.



Что касается тех, на кого данные изменения не распространяются: например, если в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал человек или был зафиксирован факт гибели и по этой причине водительское удостоверение было изъято, таким лицам право управления восстановлено не будет. Цель инициативы — дать людям возможность вернуть водительские удостоверения и осознать, что в случае повторного подобного нарушения к ним будут применены строгие санкции, а при управлении в состоянии алкогольного опьянения возможность повторного получения водительского удостоверения будет полностью исключена. Больше не будет возможности по истечении половины срока лишения обращаться в полицию. Соответственно, у руководителя патрульной полиции больше не будет права снимать соответствующее ограничение и возвращать водительское удостоверение», — заявил Арчил Гордуладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





