Саникидзе: 70% вопроса о свержении власти Иванишвили решается за пределами страны, оставшиеся 30% — внутри

16.12.2025 13:56





«Гораздо более важный рычаг для обрушения власти Иванишвили — 70% решается за пределами страны, оставшиеся 30% — внутри», — заявил член «Единого национального движения» Леван Саникидзе в эфире «Палитраньюс».



По его словам, в этом направлении никто не делает больше, чем внешнеполитическая команда «Национального движения».



«В этой стране оппозиционер — это диссидент, человек, находящийся под репрессиями со стороны власти. Противостояние власти Иванишвили не ограничивается только улицей. По моему глубокому убеждению, гораздо более важный рычаг для обрушения власти Иванишвили — 70 процентов находится за пределами страны, оставшиеся 30 процентов — внутри. У волны есть свой логический момент, который требует подготовки. Мне кажется, что мы сейчас именно в этом периоде. У меня нет ощущения, что завтра на улицы выйдут 200 тысяч человек. Главный страх Бидзины Иванишвили находится за пределами страны. В этом случае никто не делает больше, чем внешняя команда »Национального движения». Это председатель партии, секретарь по внешним связям, контакты Михаила Саакашвили. Невозможно, чтобы сформировалось крупное оппозиционное объединение без участия »Национального движения»», — заявил Саникидзе.





