Грузия в Гааге подпишет конвенцию о создании комиссии по претензиям в отношении Украины

16.12.2025 14:03





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили примет участие в дипломатической конференции в Гааге, проводимой под эгидой Совета Европы с целью создания Международной комиссии по претензиям к Украине.



«Грузия подпишет Конвенцию о создании Международной комиссии по претензиям в отношении Украины.



Комиссия будет выступать в качестве органа, уполномоченного рассматривать претензии о компенсации за ущерб, убытки или вред, причиненные международно-противоправными деяниями Российской Федерации на территории Украины или в отношении Украины 24 февраля 2022 года или после этой даты», — сказано в заявлении ведомства.



Добавим, Международная комиссия по претензиям в отношении Украины — это новый международный механизм под эгидой Совета Европы, который совместно с Реестром ущерба для Украины призван создать комплексную систему компенсаций за ущерб, причиненный РФ в результате полномасштабной войны, а его создание было формализовано на конференции в Гааге 16 декабря 2025 года, открывая путь к принятию Конвенции и началу работы по рассмотрению и урегулированию претензий от физических и юридических лиц Украины.



Напомним, власти Грузии — представители «Грузинской мечты», которые утверждают, что западные политики склоняли страну к открытию «второго фронта» против РФ, дабы ослабить российские вооруженные силы, создать еще один очаг военных действий для России (вести т.н. «партизанскую войну» — ред.), не раз заявляли в ответ на укоры представителей власти Украины, что, напротив, делают все, чтобы помочь ей.



И несмотря на то, что Грузия не подключилась к блоку антироссийских санкций, власти, как утверждают в «Мечте», соблюдают ограничения для РФ. Подчеркивается, что со стороны Тбилиси было подписано множество документов в поддержку Украины после начала полномасштабной агрессии РФ на территории Украины.





