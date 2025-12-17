Трамп запретил въезд в США гражданам еще семи стран

Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам еще семи стран, сообщает Reuters.



Президент США Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых запрещен въезд в США.



Согласно решению, полный запрет будет распространяться на граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. Запрет также коснется владельцев проездных документов, выданных Палестинской национальной администрацией.



Белый дом назвал причиной запрета для Сирии то, что сирийские граждане просрочили свои визы в США.



«Сирия выходит из длительного периода гражданских беспорядков и внутреннего противостояния. Хотя страна тесно работает с Соединенными Штатами для решения вызовов безопасности, в Сирии все еще не действует адекватный центральный орган по выдаче паспортов и соответствующий процесс проверки», - заявила администрация США.



Для справки, в июне Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран. Полный запрет распространяется на граждан Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.





