Трамп запретил въезд в США гражданам еще семи стран
17.12.2025 11:01
Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам еще семи стран, сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых запрещен въезд в США.
Согласно решению, полный запрет будет распространяться на граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. Запрет также коснется владельцев проездных документов, выданных Палестинской национальной администрацией.
Белый дом назвал причиной запрета для Сирии то, что сирийские граждане просрочили свои визы в США.
«Сирия выходит из длительного периода гражданских беспорядков и внутреннего противостояния. Хотя страна тесно работает с Соединенными Штатами для решения вызовов безопасности, в Сирии все еще не действует адекватный центральный орган по выдаче паспортов и соответствующий процесс проверки», - заявила администрация США.
Для справки, в июне Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран. Полный запрет распространяется на граждан Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
