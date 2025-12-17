Приоритетными сферами в 2026 году снова будут инфраструктура и здравоохранение - Каладзе

«Бюджет столицы на 2026 год — это документ, ориентированный на развитие, социальную защиту и городскую устойчивость, который отвечает как текущим потребностям города, так и создаёт основу для его долгосрочного развития», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси.



По его словам, документ уже готов и в ближайшие дни будет рассмотрен на заседании Сакребуло.



«Готов главный финансовый документ города — окончательный проект бюджета Тбилиси на 2026 год, который в ближайшие дни будет представлен Сакребуло. Данный документ ориентирован на развитие, социальную защиту и городскую устойчивость, отвечает сегодняшним потребностям города и одновременно создаёт базу для его долгосрочного развития. Общий объём проекта бюджета Тбилиси на 2026 год составляет 2 193 388 700 лари. Этот показатель на 219 823 300 лари больше по сравнению с утверждённым бюджетом 2025 года и на 110 906 500 лари превышает первоначально представленный проект бюджета.



Структура доходов бюджета распределена следующим образом: собственные доходы — 1 533 357 600 лари; капитальный специальный трансферт из государственного бюджета — 630 000 000 лари; прочие капитальные гранты, включая НДС, подлежащий возмещению в рамках кредитов, — 25 480 000 лари; целевой трансферт для осуществления делегированных полномочий — 4 551 100 лари», — отметил Каха Каладзе.



Что касается приоритетных направлений, по его словам, значительная часть общего объёма бюджета будущего года будет направлена на реализацию инфраструктурных, социальных и проектов в сфере здравоохранения.



«В направлении инфраструктуры в бюджете 2026 года предусмотрено 572 920 000 лари, что составляет 26% общего объёма бюджета 2026 года, а на социальную и сферу здравоохранения запланировано 601 712 500 лари, что на 67 859 100 лари больше по сравнению с 2025 годом. Расходы на социальную сферу и здравоохранение составляют 27% бюджета.



Кроме того, государственным бюджетом предусмотрено донорское финансирование в размере 168 000 000 лари. В 2026 году начинается и продолжается реализация многих важных стратегических проектов, в том числе: проектирование и строительство трамвайной линии; канатная дорога Самгори–Вазиcубани; полная реабилитация проспекта Руставели; строительство новых мостов и обновление существующей инфраструктуры; развитие спортивных комплексов и рекреационных пространств; обустройство и реабилитация скверов и парков; совершенствование современных систем управления отходами», — заявил мэр столицы.



На заседании правительства Каха Каладзе также затронул вопрос районного финансирования и отметил, что объёмы финансирования увеличиваются во всех районах. В частности, на это направление выделено 298 933 900 лари, что на 24 095 100 лари больше по сравнению с утверждённым бюджетом 2025 года.







