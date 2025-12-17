Махашвили: У Евросоюза нет объективных оснований для приостановления безвизового режима для Грузии

«Надеюсь, что все государства примут рациональное решение, и безвизовый режим для Грузии не должен быть приостановлен», — заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили в эфире Первого канала Грузии.



По его словам, ещё одна геополитическая ошибка может дорого обойтись Евросоюзу.



«Мы надеемся, что Евросоюз примет прагматичное решение, а не эмоциональное и основанное на дезинформации. Сегодня, после новой стратегии США, Евросоюз находится в таком положении, что ещё одна геополитическая ошибка может обойтись ему очень дорого. Надеюсь, что все государства примут рациональное решение. Безвизовый режим для Грузии не должен быть приостановлен, поскольку у Евросоюза нет объективных оснований каким-либо образом ограничивать безвизовый режим для страны. Евросоюз не должен принимать нерациональные решения при отсутствии объективных обстоятельств. Однако мы уже видели много непрагматичных решений, которые дорого обошлись Евросоюзу. Надеюсь, они не повторят этого», — заявил Махашвили.





