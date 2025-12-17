Водительские права будут возвращены лицу, совершившему правонарушение до 16 декабря 2025 года

Дата, связанная с восстановлением приостановленных водительских прав, меняется - в проекте закона, который парламент примет сегодня во втором и третьем чтениях, указывается, что водительские права будут возвращены лицу, совершившему соответствующее правонарушение до 16 декабря 2025 года.



Ранее эта дата была определена 10 декабря. Соответственно, водительские права будут возвращены тем, кто был их лишен до вчерашнего дня включительно. Водительские права будут возвращаться поэтапно, начиная с 1 января 2026 года.



Решение об изменении даты было принято на заседании комитета по юридическим вопросам.



Помимо возвращения приостановленных водительских прав, главным нововведением планируемых поправок в «Кодексе административных правонарушении» является отмена возможности досрочного восстановления водительских прав и досрочного возврата водительских прав.



Возможности досрочно восстановить водительские права больше не будут иметь лица, совершившие следующие административные правонарушения: уклонение от прохождения теста для определения нахождения водителя под воздействием наркотического, психотропного или нового психоактивного вещества во время вождения; вождение в состоянии алкогольного опьянения и другие отдельные административные правонарушения, связанные с вождением; оставление места ДТП или невыполнение требования полиции остановить транспортное средство.





