Парламент утвердил проект новой редакции «Избирательного кодекса»

Парламент в третьем, заключительном чтении утвердил проект новой редакции «Избирательного кодекса».



Авторами и инициаторами нового избирательного законодательства являются: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Александр Табатадзе, Давит Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Аладашвили.



Одним из главных новшеств избирательного законодательства, предложенного депутатами «Грузинской мечты», является то, что во время парламентских выборов для проживающих за рубежом граждан Грузии избирательные участки за границей открываться больше не будут. Как и муниципальные выборы, парламентские выборы будут проводиться только в Грузии.



Согласно этому же проекту, партия будет иметь полномочие выдвигать в качестве кандидатов как на парламентских, так и муниципальных выборах только членов партии. Возможность выдвигать беспартийных кандидатов будет только у инициативных групп.



Кроме того, уточняются правила фото- и видеосъемки на избирательных участках, также меняются вопросы, связанные с выдворением из здания в день выборов. Помимо этого, упрощается процедура регистрации кандидатов. В частности, больше не потребуется представлять учетные карточки.





