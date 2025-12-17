Михаил Кавелашвили посетит с официальным визитом Белград

17.12.2025 19:12





Михаил Кавелашвили вместе с супругой и сопровождающей делегацией посетит с официальным визитом столицу Республики Сербия, Белград.



В рамках визита президент Республики Сербия Александр Вучич примет Михаила Кавелашвили вместе с делегацией в «Сербском дворце», где состоится официальная церемония встречи.



По информации пресс-службы Михаила Кавелашвили, запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Александра Вучича с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.



Также в рамках визита запланированы встречи Михаила Кавелашвили с премьер-министром Республики Сербия и председателем Народного собрания.



«В составе делегации Грузии: министр иностранных дел Мака Бочоришвили, депутаты парламента Ираклий Мезурнишвили, Ирма Заврадашвили, Гурам Мачарашвили, посол Грузии в Республике Сербия Леван Беридзе, а также представители администрации президента Грузии», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





