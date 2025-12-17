|
Михаил Кавелашвили посетит с официальным визитом Белград
17.12.2025 19:12
Михаил Кавелашвили вместе с супругой и сопровождающей делегацией посетит с официальным визитом столицу Республики Сербия, Белград.
В рамках визита президент Республики Сербия Александр Вучич примет Михаила Кавелашвили вместе с делегацией в «Сербском дворце», где состоится официальная церемония встречи.
По информации пресс-службы Михаила Кавелашвили, запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Александра Вучича с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.
Также в рамках визита запланированы встречи Михаила Кавелашвили с премьер-министром Республики Сербия и председателем Народного собрания.
«В составе делегации Грузии: министр иностранных дел Мака Бочоришвили, депутаты парламента Ираклий Мезурнишвили, Ирма Заврадашвили, Гурам Мачарашвили, посол Грузии в Республике Сербия Леван Беридзе, а также представители администрации президента Грузии», - говорится в информации.
