Парламент упразднил Антикоррупионное бюро и Службу защиты персональных данных

17.12.2025 19:15





Парламент в третьем чтении утвердил законодательный пакет, в результате которого упраздняются Антикоррупионное бюро и Служба защиты персональных данных.



Решение было принято 78 голосами (1 «против»).



Антикоррупионное бюро и Служба защиты персональных данных будут ликвидированы со 2 марта 2026 года. Функции и полномочия обеих служб будут переданы Службе аудита.



Кроме того, с 1 января будут упразднены должности бизнес-омбудсмена и его заместителя, а аппарат бизнес-омбудсмена будет ликвидирован. Парламент уже поддержал объявление закона «О бизнес-омбудсмене» утратившим силу.



Пакет законодательных изменений был представлен фракцией «Грузинская мечта».





