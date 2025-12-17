Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Парламент упразднил Антикоррупионное бюро и Службу защиты персональных данных


17.12.2025   19:15


Парламент в третьем чтении утвердил законодательный пакет, в результате которого упраздняются Антикоррупионное бюро и Служба защиты персональных данных.

Решение было принято 78 голосами (1 «против»).

Антикоррупионное бюро и Служба защиты персональных данных будут ликвидированы со 2 марта 2026 года. Функции и полномочия обеих служб будут переданы Службе аудита.

Кроме того, с 1 января будут упразднены должности бизнес-омбудсмена и его заместителя, а аппарат бизнес-омбудсмена будет ликвидирован. Парламент уже поддержал объявление закона «О бизнес-омбудсмене» утратившим силу.

Пакет законодательных изменений был представлен фракцией «Грузинская мечта».


