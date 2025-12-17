Парламент утвердил законодательное изменение, касающееся водительских прав

Парламент в ускоренном порядке рассмотрел и единогласно утвердил в третьем чтении - 89 голосами законодательное изменение, касающееся водительских прав.



Согласно окончательной поправке к «Кодексу административных правонарушений», водительские права будут возвращены лицам, совершившим административное правонарушение до 16 декабря 2025 года. Речь идет о водителях, чьи водительские права были приостановлены полицией за нарушения статей 45, 451, 1151, 116 и 123 «Кодекса административных правонарушений».



Помимо возвращения приостановленных водительских прав, главным нововведением поправок в «Кодексе административных правонарушении» является отмена возможности досрочного восстановления водительских прав и досрочного возврата водительских прав.



Возможность досрочно восстановить водительские права больше не будут иметь лица, совершившие следующие административные правонарушения: уклонение от прохождения проверки для определения нахождения водителя под воздействием наркотического, психотропного или нового психоактивного вещества во время вождения; управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и другие отдельные административные правонарушения, связанные с вождением транспортного средства; оставление места ДТП или невыполнение требования полиции остановить транспортное средство.





