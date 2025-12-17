|
|
|
Парламент утвердил законодательное изменение, касающееся водительских прав
17.12.2025 19:16
Парламент в ускоренном порядке рассмотрел и единогласно утвердил в третьем чтении - 89 голосами законодательное изменение, касающееся водительских прав.
Согласно окончательной поправке к «Кодексу административных правонарушений», водительские права будут возвращены лицам, совершившим административное правонарушение до 16 декабря 2025 года. Речь идет о водителях, чьи водительские права были приостановлены полицией за нарушения статей 45, 451, 1151, 116 и 123 «Кодекса административных правонарушений».
Помимо возвращения приостановленных водительских прав, главным нововведением поправок в «Кодексе административных правонарушении» является отмена возможности досрочного восстановления водительских прав и досрочного возврата водительских прав.
Возможность досрочно восстановить водительские права больше не будут иметь лица, совершившие следующие административные правонарушения: уклонение от прохождения проверки для определения нахождения водителя под воздействием наркотического, психотропного или нового психоактивного вещества во время вождения; управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и другие отдельные административные правонарушения, связанные с вождением транспортного средства; оставление места ДТП или невыполнение требования полиции остановить транспортное средство.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна