Георгий Гахария: Международное расследование является единственным способом установить правду

17.12.2025 19:31





Партия «Грузинская мечта» боится публичного расследования, поскольку оно выявит, кто отдал приказ об использовании токсичных химикатов против мирных протестующих, написал в социальной сети лидер партии «Для Грузии» Георгий Гахария.



По его словам, международное расследование — единственный способ установить предполагаемое использование токсичных химических веществ при разгоне протестов.



«Как и ожидалось, партия «Грузинская мечта» заблокировала инициативу партии «Для Грузии», которая, на основании репортажа BBC, предусматривала создание парламентской следственной комиссии для расследования предполагаемого применения токсичных химических веществ при разгоне мирных протестов.



Партия «Грузинская мечта» опасается публичного расследования, поскольку оно выявит, кто отдал приказ о применении токсичных химикатов против мирных протестующих. Публичное расследование также определит, как стало возможно применение резиновых пуль 20 июня, в обход полномочий министра и заместителя министра.



Поскольку грузинское правительство заявляет о своей удовлетворенности результатами четырехдневного «расследования», а «Грузинская мечта» отказывается использовать парламентские механизмы для прозрачного установления истины, единственным оставшимся способом раскрыть факты является международное расследование», — пишет Георгий Гахария.





