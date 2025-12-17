Минэкономики Грузии экспроприирует земли под строительство нового стадиона

17.12.2025 19:35





Земли четырех физических лиц и одной компании будут принудительно экспроприированы для строительства стадиона на 70 000 мест в Тбилиси — распоряжение подписала министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.



Заявку на экспроприацию подал Муниципальный фонд развития Министерства экономики. Фонд поясняет, что соглашение с физическими лицами, чья собственность будет принудительно экспроприирована, не достигнуто.



В частности, распоряжением министра экономики будут принудительно экспроприированы земельные участки следующих физических лиц:



Назми Йылмаз (540 кв. м несельскохозяйственной земли);



Рушди Альбатель (540 кв. м несельскохозяйственного земельного участка);



Яхья Хани Яхья Мубарак (600 кв. м несельскохозяйственного земельного участка);



Нассер Алтор (земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 350 кв.м.);



ООО "Зенит пропертиз" (земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 400 кв.м.).



Напомним, что 25 ноября 2025 года тендер на строительство нового стадиона в Тбилиси на 876 миллионов лари был расторгнут. В то время Фонд муниципального развития объявил о планах пересмотра условий тендера.



Позже проект строительства нового футбольного стадиона в Тбилиси был исключен из окончательной версии пересмотренного бюджетного документа на 2026 год, представленного правительством парламенту.



Стоит отметить, что первоначальная версия проекта основного финансового документа страны предусматривала расходы в размере 6,5 миллионов лари на строительство стадиона в 2026 году, 240 миллионов лари в 2027-2028 годах и 189,5 миллионов лари в 2029 году, однако проект был исключен из бюджета. В общей сложности на строительство нового стадиона в Тбилиси планировалось потратить 876 миллионов лари.





