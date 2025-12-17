Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Минэкономики Грузии экспроприирует земли под строительство нового стадиона


17.12.2025   19:35


Земли четырех физических лиц и одной компании будут принудительно экспроприированы для строительства стадиона на 70 000 мест в Тбилиси — распоряжение подписала министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

Заявку на экспроприацию подал Муниципальный фонд развития Министерства экономики. Фонд поясняет, что соглашение с физическими лицами, чья собственность будет принудительно экспроприирована, не достигнуто.

В частности, распоряжением министра экономики будут принудительно экспроприированы земельные участки следующих физических лиц:

Назми Йылмаз (540 кв. м несельскохозяйственной земли);

Рушди Альбатель (540 кв. м несельскохозяйственного земельного участка);

Яхья Хани Яхья Мубарак (600 кв. м несельскохозяйственного земельного участка);

Нассер Алтор (земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 350 кв.м.);

ООО "Зенит пропертиз" (земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 400 кв.м.).

Напомним, что 25 ноября 2025 года тендер на строительство нового стадиона в Тбилиси на 876 миллионов лари был расторгнут. В то время Фонд муниципального развития объявил о планах пересмотра условий тендера.

Позже проект строительства нового футбольного стадиона в Тбилиси был исключен из окончательной версии пересмотренного бюджетного документа на 2026 год, представленного правительством парламенту.

Стоит отметить, что первоначальная версия проекта основного финансового документа страны предусматривала расходы в размере 6,5 миллионов лари на строительство стадиона в 2026 году, 240 миллионов лари в 2027-2028 годах и 189,5 миллионов лари в 2029 году, однако проект был исключен из бюджета. В общей сложности на строительство нового стадиона в Тбилиси планировалось потратить 876 миллионов лари.


