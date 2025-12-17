Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Парламент ужесточил наказание за привлечение несовершеннолетних к совершению преступлений


17.12.2025   19:43


Парламент 82 голосами поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которому, ужесточается ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.

В соответствии с законом о внесении изменений в Уголовный кодекс, участие совершеннолетнего лица в совершении преступления совместно с несовершеннолетним в качестве соучастника или соисполнителя при заведомом осознании возраста, а также вовлечение совершеннолетним лицом несовершеннолетнего в совершение преступления при заведомом осознании этого факта, будет считаться отягчающим обстоятельством по всем соответствующим преступлениям, предусмотренным Уголовным кодексом.

Законопроект, подготовленный в порядке законодательной инициативы парламентского большинства, устанавливает, что при наличии отягчающего обстоятельства, при назначении наказания в виде лишения свободы на определённый срок, срок отбывания наказания должен как минимум на один год превышать минимальный срок наказания, предусмотренный Уголовным кодексом за совершённое преступление. В случае если несовершеннолетний не достиг четырнадцатилетнего возраста, срок наказания не может быть менее двух третей максимального срока, предусмотренного Уголовным кодексом за данное преступление, и одновременно должен как минимум на один год превышать минимальный срок наказания, установленный за то же преступление.


