Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент упразднил временную администрацию бывшей АО Южная Осетия


17.12.2025   19:46


Парламент в третьем чтении поддержал законопроект «О признании утратившими силу законов Грузии »О создании надлежащих условий для мирного урегулирования конфликта в бывшей Южно-Осетинской автономной области» и »Об имущественной реституции и компенсации пострадавшим на территории Грузии в результате конфликта в автономном округе бывшей Южно-Осетии».

Законопроект был принят парламентом единогласно — 83 голосами.

Согласно проекту, с 1 января 2026 года упраздняется временная административно-территориальная единица на территории автономного округа бывшей Южной Осетии, а также её администрации — администрация Южной Осетии.

При этом сотрудникам администрации временной административно-территориальной единицы на территории автономного округа бывшей Южной Осетии — администрации Южной Осетии, которые будут уволены, будет выплачена компенсация в размере трёхмесячного должностного оклада.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты парламента Грузии: Георгий Вольский, Ираклий Кирцхалия, Арчил Гордуладзе, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Давид Матикалашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Аладашвили, Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе и Торнике Чеишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна