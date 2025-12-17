|
Парламент упразднил временную администрацию бывшей АО Южная Осетия
17.12.2025 19:46
Парламент в третьем чтении поддержал законопроект «О признании утратившими силу законов Грузии »О создании надлежащих условий для мирного урегулирования конфликта в бывшей Южно-Осетинской автономной области» и »Об имущественной реституции и компенсации пострадавшим на территории Грузии в результате конфликта в автономном округе бывшей Южно-Осетии».
Законопроект был принят парламентом единогласно — 83 голосами.
Согласно проекту, с 1 января 2026 года упраздняется временная административно-территориальная единица на территории автономного округа бывшей Южной Осетии, а также её администрации — администрация Южной Осетии.
При этом сотрудникам администрации временной административно-территориальной единицы на территории автономного округа бывшей Южной Осетии — администрации Южной Осетии, которые будут уволены, будет выплачена компенсация в размере трёхмесячного должностного оклада.
Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты парламента Грузии: Георгий Вольский, Ираклий Кирцхалия, Арчил Гордуладзе, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Давид Матикалашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Аладашвили, Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе и Торнике Чеишвили.
