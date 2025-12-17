|
С 1 января правила выгула собак останутся без изменений - депутат
17.12.2025 20:04
Председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Грузии Майя Битадзе заявила, что информация о том, будто с 1 января 2026 года вступает в силу новое регулирование, согласно которому владельцы собак будут обязаны выгуливать своих питомцев исключительно с использованием намордника, является ошибочной.
«Мы хотим особо подчеркнуть, что согласно данному регулированию, которое устанавливает правила выгула собак, использование намордника не является обязательным требованием — предусмотрены альтернативные условия. В частности, у владельца есть право выбора, и он может выгуливать собаку как только с намордником, так и только с поводком», — заявила Майя Битадзе.
По её словам, данное регулирование, касающееся правил выгула собак, действует в Грузии уже на протяжении многих лет.
Как пояснила Битадзе, за нарушение этих правил ранее была предусмотрена санкция в виде штрафа в размере 20 лари, однако в результате изменений, внесённых в 2023 году, штраф был увеличен до 150 лари. С 1 января 2026 года размер данного штрафа остаётся неизменным.
