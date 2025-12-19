Джапаридзе: Никто этого делать не будет. Я никуда не собираюсь уезжать, и никто не намерен, насколько я знаю этих людей

Сколько времени они нам дадут на воле, это важно, что мы успеем сделать, дадут возможность почувствовать свободу, а потом замолчать, прекратить борьбу или покинуть страну, не продолжать борьбу – они этого не получат, – заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе после выхода из тюрьмы.



По его словам, сегодня он планирует выйти на проспект Руставели.



«После 7 месяцев изоляции, когда информацию получал только по телевизору, не думаю, что мне следует встать и говорить о том, что, по моему мнению, необходимо сделать. Мне понадобится время, чтобы встретиться с людьми и поговорить с ними, что-то услышать, разобраться. Это не займет много времени. Потребуется несколько дней, чтобы прийти в себя. У меня есть кое-какие идеи, но сначала я хочу поговорить с другими. Потом я скажу то, что, по моему мнению, будет правильным...



Что касается новых обвинений, то ничего. Нам прямым текстом говорят обо мне, Элене Хоштария, Нике Гварамия, Георгии Вашадзе, что на время отпустят, чтобы вы снова почувствовали, что такое свобода, а затем решили, должны или молчать, или покинуть страну. Никто этого делать не будет. Я никуда не собираюсь уезжать, и никто не намерен, насколько я знаю этих людей, а я думаю, что знаю их хорошо. Не знаю, что они сделают потом. Не думаю, что они уже решили, посадить нас в тюрьму на 7 лет или на 15. Вероятно, решат по ходу. Это потому, чтобы у нас постоянно было ощущение, что мало времени и нас могут посадить в любой момент. Моя задача рассчитывать, что у нас может быть очень мало времени, и использовать это небольшое время, пока мы находимся на свободе, как можно эффективнее», - сказал Джапаридзе.





