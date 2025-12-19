Папуашвили: То, что Красная Армия сделала штыками, теперь Кая Каллас пытается сделать словами и отменить наш суверенитет

19.12.2025 13:47





Отменяет ли наш суверенитет штыками или словами, не имеет существенного значения для государственности. То, что Красная Армия сделала штыками, Кая Каллас теперь пытается сделать словами и отменить наш суверенитет, - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, отвечая на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая заявила, что поддерживает не грузинское правительство, а грузинский народ.



По словам Папуашвили, «это отмена независимости Грузии со стороны Брюсселя, когда отнимают у грузинского народа право выбирать собственную власть».



«Когда в 1921 году Красная армия вошла в Грузию, они тоже вошли якобы для помощи грузинскому народу, вошли от имени грузинского народа, говоря, что тогдашняя власть Грузии, власть независимой Грузии не служила грузинскому народу и грузинский народ нуждался в помощи. Так Красная армия штыками вошла в Грузию, так упразднила наш суверенитет, поскольку заявила, что важна не воля народа, а то, что я считаю народом, кого хочу, я возьму это за предлог, войду и штыками отменю твой суверенитет. Будет ли наш суверенитет отменён штыками или словами, это не имеет существенного значения для государственности. То, что вчера сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам, это отмена нашего суверенитета словом. То, что Красная армия сделала штыками, теперь Кая Каллас пытается сделать словами и упразднить наш суверенитет. Чтобы она выбирала, что для неё является грузинским народом, и ее грузинским народом является финансируемая ею агентура, и от имени этого воображаемого грузинского народа упразднить наше государство.



Это прямое упразднение независимости Грузии со стороны Брюсселя, когда у грузинского народа отнимают право выбирать собственную власть. Что означает словосочетание «я поддерживаю народ, а не власть». Чья это власть? Это власть, избранная грузинским народом. Это есть демократия. Человек, который так говорит, либо не разбирается, что такое демократия, либо является носителем политики упразднения суверенитета других государств. В случае с Каей Каллас, думаю, скорее первое. Это не первый раз, когда мы слышим от нее мнения, совершенно оторванные от реальности, и это еще раз, к сожалению, показывает незрелость внешней политики ЕС на фоне вызовов, стоящих перед Европой. Это именно то, что в Белом доме называют эстонизацией внешней политики ЕС, когда европейскую дипломатию заменил безрассудный активизм, который привел весь континент к катастрофе. Войны в Украине не было бы, если бы Европа проявила должную политическую зрелость», - сказал Папуашвили.





