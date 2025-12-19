"Грузстат": В январе-ноябре больше всего Грузия экспортировала в Кыргызстан, а крупнейшая страна - импортер — США

По информации Национальной службы статистики, в январе–ноябре 2025 года доля десяти крупнейших стран-партнёров по экспорту в общем объёме экспорта Грузии составила 79,1 процента. В тройку крупнейших экспортных партнёров на первом месте вошёл Кыргызстан с объёмом 1 399,0 млн долларов США, на втором месте — Казахстан с 849,9 млн долларов США, а на третьем — Россия с 672,5 млн долларов США.



Что касается импорта, то, по данным «Грузстата», в январе–ноябре 2025 года доля десяти крупнейших стран-партнёров по импорту в общем объёме импорта Грузии составила 71,0 процента. В первую тройку вошли США — 2 496,5 млн долларов США, Турция — 2 491,9 млн долларов США и Китай — 1 803,4 млн долларов США.



Кроме того, согласно отчёту ведомства, в январе–ноябре 2025 года среди товарных групп в десятке крупнейших экспортных позиций первое место заняли легковые автомобили с объёмом 2 621,9 млн долларов США, что составляет 39,6 процента всего экспорта. Второе место занимают руды и концентраты драгоценных металлов с показателем 339,6 млн долларов США, а третье — алкогольные напитки с объёмом 256,4 млн долларов США.



Крупнейшей импортной товарной группой в январе–ноябре 2025 года также стали легковые автомобили, импорт которых составил 3 538,6 млн долларов США, или 21,3 процента общего объёма импорта. Второе место заняли нефть и нефтепродукты с показателем 1 228,7 млн долларов США, а третье — расфасованные лекарственные средства на сумму 605,3 млн долларов США.





