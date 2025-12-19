Пенитенциарная служба: заявление Джапаридзе о том, что ему заранее сообщили время освобождения — ложь

19.12.2025 13:49





«Осуждённый освобождается из учреждения лишения свободы за день до окончания срока отбывания наказания – законодательство не предусматривает предварительного информирования или какого-либо согласования с ним конкретного времени освобождения», говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы, распространённом после освобождения одного из лидеров «Коалиции за перемены» Зураба Джапаридзе.



«Освобождённому возвращаются личные вещи, одежда и обувь, которые хранились в пенитенциарном учреждении. Зураб Джапаридзе также покинул учреждение в своей одежде.



Законодательство не предусматривает предварительного информирования осуждённого и/или какого-либо согласования с ним конкретного времени освобождения, в связи с чем непонятно, на чём основывалось ожидание осуждённого, что он покинет учреждение в 10:30. Заявление Зураба Джапаридзе о том, что ему якобы за несколько дней заранее сообщили конкретное время освобождения, является ложью.



Согласно дневному распорядку учреждения, работа начинается в 08:00. Урегулирование формальных вопросов, связанных с освобождением Зураба Джапаридзе, заняло непродолжительное время, и он был освобождён примерно в 08:30 с полным соблюдением требований Пенитенциарного кодекса и правил учреждения.



Специальная пенитенциарная служба призывает всех воздерживаться от распространения заявлений, не соответствующих действительности и направленных на дискредитацию деятельности службы в любой форме», — говорится в заявлении.





