Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пенитенциарная служба: заявление Джапаридзе о том, что ему заранее сообщили время освобождения — ложь


19.12.2025   13:49


«Осуждённый освобождается из учреждения лишения свободы за день до окончания срока отбывания наказания – законодательство не предусматривает предварительного информирования или какого-либо согласования с ним конкретного времени освобождения», говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы, распространённом после освобождения одного из лидеров «Коалиции за перемены» Зураба Джапаридзе.

«Освобождённому возвращаются личные вещи, одежда и обувь, которые хранились в пенитенциарном учреждении. Зураб Джапаридзе также покинул учреждение в своей одежде.

Законодательство не предусматривает предварительного информирования осуждённого и/или какого-либо согласования с ним конкретного времени освобождения, в связи с чем непонятно, на чём основывалось ожидание осуждённого, что он покинет учреждение в 10:30. Заявление Зураба Джапаридзе о том, что ему якобы за несколько дней заранее сообщили конкретное время освобождения, является ложью.

Согласно дневному распорядку учреждения, работа начинается в 08:00. Урегулирование формальных вопросов, связанных с освобождением Зураба Джапаридзе, заняло непродолжительное время, и он был освобождён примерно в 08:30 с полным соблюдением требований Пенитенциарного кодекса и правил учреждения.

Специальная пенитенциарная служба призывает всех воздерживаться от распространения заявлений, не соответствующих действительности и направленных на дискредитацию деятельности службы в любой форме», — говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна